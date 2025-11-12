Aguaceiros fortes e trovoada para esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 13 de Novembro, céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros por vezes fortes, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira e até início da manhã.

Hoje estão previstas condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, em especial até início da manhã.

O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) a predominar de oeste/sudoeste, com rajadas até 75 km/h até meio da manhã, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 95 km/h, em especial até meio da manhã.

Antevista, ainda, uma pequena descida de temperatura, mais significativa nas terras altas.



Tal como noticiado anteriormente, desde a madrugada de quarta-feira até a tarde de domingo, o IPMA previu um agravamento do estado do tempo na costa Sul e zonas montanhosas devido aos impactos da depressão Cláudia, centrada a Sudoeste das ilhas britânicas e quase estacionária.

Até às 9 horas desta quinta-feira a Região está sob aviso laranja devido a precipitação, por vezes forte e persistente, passando a amarelo até às 21 horas de amanhã.

O vento poderá atingir rajadas até 80 km/h, sendo até 110 km/h nas serras, estando, desta forma, sob aviso amarelo até às 21 horas de hoje.

As temperaturas vão variar entre os 16 e os 22ºC na Madeira e os 15 e os 22ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4,5 metros e na costa sul de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros na parte leste a partir da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.