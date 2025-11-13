 DNOTICIAS.PT
Campo de futebol e cooperativa da Ribeira Brava fustigados pelo mau tempo

Fotos Hélder Santos/ASPRESS e vídeo Dr

As actividades desportivas no Campo de Futebol da Ribeira Brava estão suspensas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o mau tempo causou danos avultados no campo de futebol, inclusive numa zona nova do Estádio onde iam começar a ser instalados os painéis solares.

A cooperativa agrícola também ficou danificada, tendo ‘voado’ parte do telhado.

As imagens do fotojornalista Hélder Santos, da ASPRESS, mostram o rasto de destruição no concelho.

Muitos agricultores perderam bananeiras e outras árvores de fruto devido ao vendaval durante a madrugada.

Mau tempo danificou casas na Ribeira Brava, mas não há desalojados

O mau tempo deixou rasto de destruição por toda a ilha, mas, tal como já foi noticiado, o concelho da Ribeira Brava foi um dos mais afectados.

