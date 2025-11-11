Capitania actualiza aviso de mau tempo no mar

A Capitania do porto do Funchal emitiu uma nova actualização ao aviso de mau tempo no mar, que se encontra em vigor, prevalecendo agora às 18 horas desta quarta-feira, 12 de Novembro.

De acordo com a autoridade, o vento será de "sudoeste fresco a muito fresco (39 a 50 km/h), por vezes forte (51 a 61 km/h), tornando-se gradualmente oeste moderado a fresco (30 a 39 km/h) a partir do início da manhã, tornando-se sudoeste fresco a muito fresco (39 a 50 km/h) no final".

Quanto à ondulação, na Costa Norte estão previstas "ondas oeste/noroeste 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros". Já para a Costa Sul são esperadas ondas "oeste/sudoeste 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros na parte oeste.

A visibilidade será "boa a moderada, por vezes fraca, tornando-se temporariamente moderada a fraca, por vezes má, durante a noite e manhã".

Protecção Civil emite aviso à população devido à depressão Claúdia O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado de tempo no arquipélago da Madeira a partir da madrugada de quarta-feira, amanhã, até à tarde de domingo, 16 de Novembro, na costa Sul e zonas montanhosas devido aos impactos da depressão Cláudia, centrada a Sudoeste das ilhas britânicas e quase estacionária.

Nesse sentido, a Capitania alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.