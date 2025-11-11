Mosquitos da dengue alastram-se a mais concelhos e Ronaldo brilha sob comando de Martínez

A imprensa nacional destaca hoje a crescente preocupação com a expansão dos mosquitos da dengue a vários concelhos do país, bem como Cristiano Ronaldo, que volta a estar em destaque sob o comando de Roberto Martínez, evidenciando um novo fôlego, exibições consistentes e um papel de liderança reforçado.

Público:

- "Helicópteros de socorro prometidos só aterram num heliporto hospitalar. Ministério da Defesa revelou que os quatro novos aparelhos terão um custo total de 32 milhões de euros"

- "Independência de Angola. A 'derrota' do país 'era para ser nós todos'"

- "Quotas à Ordem. Advogados acumularam dívida de mais de oito milhões"

- "Reforma laboral. Governo dificulta reintegração de trabalhadores"

- "Paddy Cosgrave. O domínio tecnológico do Ocidente está a chegar ao fim"

- "Jazz. O plano de Cécile McLorin Salvant para recuperar a inocência"

- "Futebol. Porque é que o Benfica tem perdido vantagens nos minutos finais? Mourinho tentou explicar"

- "Gouveia e Melo. 'Não me parece que o Governo tenha a mínima ideia das prioridades para a defesa'"

Jornal de Notícias:

- "Criar 'Empresa na Hora' afinal demora dez meses"

- "Metade dos 850 milhões para fazer obras em escolas fica em Lisboa"

- "Autarquias. Porto e Gaia arrecadam a fatia de leão das receitas"

- "Viseu. Há uma aldeia com 40 casas à procura de novo dono"

- "Saúde. Mosquitos da dengue em cada vez mais concelhos"

- "Presidenciais. Almirante ataca a Lusa e Mendes acusa-o de dizer 'disparates'"

- "Futebol. Liga ao rubro com sucessivas polémicas na arbitragem"

- "Nazaré. Suspeitas de corrupção em concessão para resort"

Diário de Notícias:

- "Independência de Angola. 50 anos depois pede-se 'um só povo, uma só nação', mas as divisões ainda persistem"

- "Memória. Angola proclamou independência entre tiros de festa e combates reais"

- "Entrevista. António Costa Silva: 'Angola pode criar um epicentro mundial de terras raras'"

- "Lisboa. Chega acusa IL de bloquear entrada no executivo de Moedas"

- "SNS Digital. Maioria dos portugueses confia nos médicos, mas só 27% acredita na segurança de empresas tecnológicas"

- "Tecnologia. Web Summit: Governo ambiciona colocar o país na liderança da IA"

- "EUA. Trump reuniu com Al-Sharaa, mas não quis jornalistas na sala"

- "Futebol. Caminho para o nono mundial de Portugal passa por Dublin, onde seleção nunca ganhou"

- "Teatro. Maria Rueff: 'Os comediantes são sempre tratados como o parente pobre das artes'"

- "Bélgica. Paul Dujardin: 'Sou uma realidade viva do que é a Europa, e não sou o único'"

Correio da Manhã:

- "Caos na saúde. 1,5 milhões de pessoas sem médico de família"

- "Mourinho alarmado no Benfica. Falta de qualidade preocupa treinador"

- "Lesões no leão. Sporting espera ter Pote no dérbi"

- "Alta tensão no debate. Rui Costa e Noronha à beira do confronto físico"

- "Buscas. Suspeitas de corrupção com moradias na Nazaré"

- "Habitação. 'Prédios lego' aceleram construção"

- "SMAS. Companheiro de vereadora 'rebelde' de Sintra líder empresa municipal"

- "Orçamento. Montenegro usa risco de défice contra subidas extras das pensões"

- "Perto de Viseu. Aldeia da Beira à venda por 1,4 milhões"

Negócios:

- "Exclusivo. Microsoft vai investir 10 mil milhões em Sines"

- "Crédito à habitação. PS e Chega querem aliviar taxa de amortização antecipada"

- "Regulador avança com processo de contraordenação à Rede Expressos"

- "Portugal passa de excedente a défice com EUA após acordo"

- "Fim à vista do 'shutdown' arrisca esconder perigo da dívida"

- "Radar África. A bênção de Angola que se transformou em maldição"

O Jornal Económico:

- "Empresários criticam: 'Não é razoável paralisar o país'"

- "Canadianos vendem hoje 5,4% da EDP. Bolsa. Venda é feita depois de apresentado o plano estratégico da empresa, que a levou a perder 3,5 mil milhões em dois dias"

- "Novobanco. Negócio da década transformou ano fraco em ano bom"

- "Paddy vê inovação na Ásia, mas Matias quer Lisboa na liderança"

- "Savannah garante que projeto de Boticas já é dos 'maiores do mundo'..."

- "... e Dinamarqueses vão investir em fábrica de baterias em Sines"

- "FlixBus vai para tribunal contra Rede Expressos"

- "Tribunal decreta falência da operadora brasileira Oi"

- "Sarkozy libertado 20 dias depois à espera de recurso"

Record:

- "Mourinho pede alas. É preciso reforçar a equipa e plano para janeiro já foi traçado"

- "Treinador quer extremo para cada flanco e um lateral-esquerdo"

- "Schjelderup arrisca proibição de entrar na Dinamarca"

- "Mário Branco ameaçou árbitro"

- "Futebol português em polvorosa. Incidente no túnel consta do relatório do delegado da Liga"

- "Sporting. Ioannidis fora do dérbi. Grego arrasado com lesão no joelho direito"

- "FC Porto. Bednarek e Sainz sem alarme. Recuperam para a Taça"

- "João Neves e as eleições nas águias. 'Só desejo o bem do Benfica'"

O Jogo:

- "Arbitragem dá o troco. Protestos de árbitros e clubes tomaram de novo o topo da atualidade"

- "Tribunal O Jogo aborda o momento conturbado. Jorge Coroado. 'Tomaram uma posição inócua e sem expressão'. José Leirós. 'A solução tem a ver com pessoas e não entidades'. Fortunato Azevedo. 'Atiram-se como autênticos lobos'"

- "FC Porto. Pausa ajuda Bednarek e Borja. Sofreram lesões de baixa gravidade"

- "Sporting. Dupla na corrida para o lugar de Ioannidis. Rodrigo e Rafael Nel na 'pole position'"

- "Benfica. Reforços com cartão amarelo. Ex-jogadores concordam com Mourinho e lamentou saídas no verão"

- "Álvaro Magalhães. 'Sente que alguns não têm a qualidade pretendida'. João Manuel Pinto. 'Se calhar ainda têm atitude de deixar andar'"

- "Seleção. 'Não coloco um golo ou assistência à frente do coletivo'. João Neves revela propósito de garantir já o apuramento para o Mundial 2026"

A Bola:

- "Estado de alerta. Na Luz há indignação com erros de arbitragem e preocupação devido aos tiros nos pés da equipa"

- "APAF reuniu-se com Pedro Proença"

- "FC Porto. Lesões de Bednarek e Borja Sainz sem gravidade"

- "Ao nível de Froholdt só João Moutinho em 2020/11"

- "'No meio, a lateral ou a sair do banco, vou estar sempre pronto'. João Neves foi o porta-voz no primeiro dia de trabalho"

- "Ronaldo cresce com Martínez"

- "Casa Pia. Nhaga gelou a Luz e de manhã foi... à escola"

- "Sporting. SAD e Rui Borges em 'cimeira' de mercado"

- "Ioannidis pára quatro semanas. Rodrigo Ribeiro, avançado da equipa B, será alternativa a Luis Suárez"