Balão clandestino obriga avião oriundo da Madeira a desvio de rota na Lituânia

As operações no Aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, foram temporariamente suspensas e os voos desviados para outros aeroportos pouco antes da meia-noite de ontem, após a detecção nas imediações da infraestrutura aeroportuária de um balão meteorológico clandestino, informou a emissora pública lituana LRT. Um dos voos afectados por esta perturbação partira do aeroporto da Madeira às 18h52, tendo o avião Boeing 737-800 de desviar a sua rota para o aeroporto de Kaunas, a segunda maior cidade daquele país báltico.

Três voos com destino ao aeroporto de Vilnius foram desviados durante a noite de segunda para terça-feira, afectando cerca de 470 passageiros, confirmou a empresa que gere aquela infraestrutura aeroportuária na manhã desta terça-feira. Segundo a mesma entidade, um voo proveniente de Amesterdão foi redireccionado para Riga (Letónia), enquanto dois voos da Madeira e de Tenerife foram desviados para Kaunas. “Restrições temporárias ao tráfego aéreo foram impostas em vários momentos durante a noite, afectando apenas as chegadas ao Aeroporto de Vilnius”, disse o aeroporto num comunicado.

Os voos afectados foram o BT960 de Amesterdão, que aterrou em Riga, e o RE3312 da Madeira, bem como o X98002 de Tenerife, ambos desviados para Kaunas. Os passageiros dos voos desviados para Kaunas foram levados para Vilnius de autocarro, enquanto aqueles que aterraram em Riga foram posteriormente transferidos de avião para Vilnius, informou o aeroporto.

No final de outubro, o governo lituano fechou seus dois últimos postos de controlo de fronteira com a Bielorrússia – Medininkai e Šalčininkai – por um mês, até a meia-noite de 30 de Novembro, em resposta às repetidas interrupções causadas por balões meteorológicos transportando contrabando da Bielorrússia. O tráfego em Šalčininkai está totalmente suspenso, enquanto Medininkai permanece aberto com operações limitadas.