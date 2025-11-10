Protecção Civil deixa recomendações devido ao mau tempo

O Serviço Regional de Protecção Civil já emitiu algumas recomendações devido à chuva forte prevista para o final da tarde de terça-feira e a manhã quarta-feira, e que já motivou aviso amarelo e laranja por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sobe para laranja aviso para chuva na Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera subiu o nível do aviso para precipitação, que estará em vigor na Madeira, na próxima quarta-feira. Entre as 3h e as 9 horas de 12 de Novembro estará em vigor um aviso laranja para a Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira.

Assim, alerta a população para manter os sistemas de escoamento da água limpos e desobstruídos; fixar ou retirar estruturas permeáveis do vento; não atravessar zonas inundadas e evitar a orla costeira; evitar circular junto a árvores e em áreas vulneráveis e não estacionar em zonas de risco/historicamente susceptíveis a inundações.