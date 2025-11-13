Depressão Cláudia deixou rasto de destruição na Madeira, 19 só no Funchal

A depressão Cláudia deixou um rasto de destruição que ainda estará a ser contabilizado pela Proteção Civil regional, mas que até às 8h00 desta terça-feira, 13 de Novembro de 2025, conta com mais de três dezenas de ocorrências em seis concelhos da Madeira.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira "foram registadas na Região Autónoma da Madeira 32 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa", nomeadamente "19 quedas de árvore, 1 inundação, 6 acções preventivas de redução do risco, 3 quedas de elementos de construção, 2 desentupimentos e uma queda de rede eléctrica", algumas das quais já tínhamos noticiado há pouco.

Muitos estragos com passagem de vendaval pelas 3h00 Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente, mas também no Funchal e em Santa Cruz, foram dezenas de ocorrências durante a noite, devido à passagem de uma frente de chuva, mas sobretudo muito vento, 'ciclónico' segundo os registos do IPMA, o que aconteceu cerca das 3h00 desta madrugada.

Assim, contam-se 19 ocorrências no Funchal, 6 em Santa Cruz, 4 na Ribeira Brava e 1 na Calheta, outra em Machico e ainda uma em Santana. NO Funchal, concelho aparentemente mais afectado, uma queda de árvores na Rua dos Estados Unidos da América atingiu uma viatura, causando danos e o obstruindo a via; na Rua da Carreira a queda de uma árvore em cima de uma habitação; na Rua dos Ilhéus a queda de uma árvore causou danos num veículo e na Avenida das Madalenas, a queda de uma árvore causou danos num veículo. Já na Ribeira Brava, mais precisamente na Rua 1 de Julho, regista-se a queda elementos de construção num edifício habitacional.

Em termos de vias e acessos encerrados ou condicionados, há a registar no Funchal a Estrada Municipal do Chão da Lagoa, a Estrada Florestal Eira do Serrado ao Pico do Areeiro; na Ponta do Sol o acesso aos cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar; na Ribeira Brava a promenade entre Ribeira Brava e Tabua e a entrada do Cais da Ribeira Brava; em Câmara de Lobos os acessos à orla costeira, a estrada da Boca dos Namorados, a estrada José Avelino Pinto e a estrada da Corrida; e na Calheta a Fajã da Ovelha e a ER222 e Via Expresso.

Quanto aos meios empenhados, contam-se 94 operacionais e 36 meios técnicos (viaturas e outro material).

Recorda a Proteção Civil que todos os percursos pedestres estão encerrados, incluindo a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro.