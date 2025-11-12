Pode faltar água na Ribeira Brava esta quinta-feira

A Águas e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM) informa, em nota enviada, que devido aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava poderão ocorrer interrupções ou condicionamentos no abastecimento de água potável.

As intervenções, que têm como objectivo reduzir as perdas de água, decorrerão entre as 22 horas do dia 13 de Novembro e as 2 horas do dia 14 de Novembro, afectando várias zonas da freguesia da Ribeira Brava, nomeadamente Moinhos, Fajã da Ribeira, Igreja, Meia Légua, Murteira, Calvário e Vila.

A ARM informa, também, que empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados.