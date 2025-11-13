Mau tempo danificou casas na Ribeira Brava, mas não há desalojados

O mau tempo deixou rasto de destruição por toda a ilha, mas, tal como já foi noticiado, o concelho da Ribeira Brava foi um dos mais afectados.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, confirmou que a zona da vila foi a mais atingida, tendo o vento e a chuva forte causado danos em várias viaturas, infraestruturas e provocado queda de árvores.

Jorge Santos referiu ainda que algumas habitações sofreram danos devido ao mau tempo, nomeadamente a nível do telhado, janelas e toldos, mas adiantou que até ao momento não há registo de desalojados.

“Estamos no terreno desde as 3h40. A zona da vila foi a que registou maior número de incidentes, mas neste momento já temos todas as estradas desobstruídas”, disse o presidente, dando conta de que o campo municipal também sofreu bastantes danos.

Foto João Pedro

Foto João Pedro

Foto João Pedro

Mau tempo também danificou a igreja da Tabua

O temporal que se fez sentir na madrugada de hoje também provocou estragos na Tabua.

No Facebook da paróquia podemos ver os estragos que o mau tempo causou no telhado da igreja.