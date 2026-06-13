ANBP/SNBP reúnem-se com entidades da Madeira para abordar condições de trabalho dos bombeiros profissionais

O Secretariado Regional da Madeira da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) reuniu-se, a 12 de Junho, com responsáveis da Direcção Regional do Trabalho e da protecção civil regional, no Funchal, para debater melhorias nas condições de trabalho dos bombeiros profissionais da Região Autónoma da Madeira.

O encontro, que decorreu nas instalações da Direcção Regional do Trabalho, contou com a presença do director regional Savino Correia, do presidente do Serviço Regional da Protecção Civil da Madeira, Richard Marques, do jurista Francisco Cavaleiro, bem como do presidente e vice-presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, Martinho Freitas e Artur Fernandes, respectivamente.

No centro das negociações esteve a segunda alteração à Portaria de Condições de Trabalho dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) da RAM. Entre os temas em discussão destacaram-se o sistema de avaliação para progressão na carreira, o Suplemento de Condição de Bombeiro, a atualização da tabela salarial, com retroativos a 1 de Janeiro de 2026, e a uniformização da formação profissional.

Através de comunicado, a ANBP/SNBP sublinha que esta reunião representa mais um passo no esforço continuado dos seus responsáveis na defesa dos direitos dos bombeiros profissionais, na valorização da carreira e na melhoria das suas condições de trabalho.