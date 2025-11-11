Três estabelecimentos encerrados em operação de fiscalização

Na segunda-feira, 10 de Novembro, o Comando Territorial da Madeira, através do Destacamento Territorial do Funchal, realizou uma operação de fiscalização a diversos estabelecimentos de restauração e bebidas em em colaboração com a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) e a Direvção Regional das Pescas, nos municípios de Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz.

Da acção resultou a suspensão provisória da actividade, com o consequente encerramento de três estabelecimentos, decretado pela Autoridade de Saúde, por falta de condições de higiene e segurança.

Em nota enviada à comunicação social, a Guarda Nacional Republicana (GNR) esclarece que no decurso da operação, foram fiscalizados vários restaurantes e bares, com o objevtivo de verificar o cumprimento da legislação em vigor relativa à comercialização e confecção de produtos, bem como assegurar o respeito pelas normas de higiene, segurança alimentar e licenciamento dos estabelecimentos.

A acção resultou também em seis autos de notícia por contraordenação, devido a infrações relacionadas com a falta de higiene e segurança, um auto de notícia por contraordenação, devido à falta de livro de reclamações no estabelecimento, um auto de notícia por contraordenação, devido à falta de encaminhamento de uma reclamação no âmbito do livro de reclamações e em duas apreensões provisórias no âmbito da rastreabilidade do pescado, efetuadas nos termos do artigo 58.º do Regulamento (UE) n.º 1224/2009, de 20 de Novembro.

"A Guarda Nacional Republicana, em estreita cooperação com as entidades regionais, reforça o seu compromisso com a protecção e defesa da saúde pública, relembrando que o cumprimento das normas de higiene, segurança alimentar e rastreabilidade do pescado é essencial para garantir a proteção dos consumidores e a sustentabilidade da atividade económica", remata.