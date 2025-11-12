Mau tempo sem estragos na Madeira

A tempestade que atingiu o arquipélago da Madeira durante a noite passou, essencialmente, no mar, sem causar danos significativos em terra. O Serviço Regional de Proteção Civil acompanhou o fenómeno meteorológico em permanência a partir do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Foram utilizadas várias ferramentas de monitorização, incluindo o radar meteorológico, que permitiram constatar que as zonas de maior instabilidade atmosférica acabaram por se manter afastadas do território madeirense e porto-santense.

Porto Moniz com chuva de aviso laranja durante a madrugada Pico do Areeiro ultrapassou os 60 litros por metro quadrado em 24 horas

"Foi possível constatar que as células mais activas acabaram por não atingir a Região, manifestando impactos essencialmente no mar e não trazendo, até ao momento, grandes consequências ao nível de ocorrências para o nosso dispositivo", explicou Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil, em declarações ao DIÁRIO e TSF-Madeira.

Ainda assim, durante esta manhã, poderão ainda surgir pequenas ocorrências relacionadas com o aumento da circulação rodoviária e com o regresso das pessoas ao trabalho.

Foto SRPC

Naturalmente, durante a manhã, esperamos que possa surgir uma ou outra situação que ainda possa ser reportada pela população, fruto do aumento da circulação rodoviária e do deslocamento das pessoas para os seus locais de trabalho. No entanto, os efeitos para o dispositivo não foram significativos. Valter Ferreira

Medidas de prevenção em curso

Apesar da melhoria das condições meteorológicas nas primeiras horas do dia, o responsável recorda que continuam em vigor diversas medidas de prevenção adoptadas pelos agentes de Protecção Civil, em linha com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"A título preventivo, importa referir que, apesar da acalmia que se prevê agora para o período da manhã e parte da tarde, é importante salientar que foram adoptadas medidas preventivas pelos agentes de Protecção Civil, tendo em conta a previsão meteorológica", alertou.

Todos os percursos pedestres classificados da Região encerrados esta quarta-feira Em causa estão os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para a Madeira

Como tal, todos os percursos pedestres classificados da Região permanecem encerrados enquanto vigorarem os avisos meteorológicos. A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro está também encerrada, bem como a estrada do Chão da Lagoa, no Funchal. Em Câmara de Lobos, encontram-se interditos os acessos às zonas altas, nomeadamente à estrada da Boca dos Namorados e à estrada José Avelino Pinto.

Já os acessos à orla marítima - nomeadamente os acessos ao Cais da Ponta do Sol e à Madalena do Mar, na Ponta do Sol - e os acessos à orla costeira em Câmara de Lobos, "encontram-se interditos desde o dia de ontem e assim permanecerão, face às previsões para as próximas horas".

Capitania do Porto do Funchal actualiza e prolonga avisos até amanhã A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos para as condições de mar nas próximas horas, nomeadamente de agitação marítima forte, vento forte e visibilidade má, após ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a evolução do temporal. Assim, tanto para a navegação como para a orla marítima o aviso é prolongado até às 6h00 de amanhã, 13 de Novembro e para todo o Arquipélago da Madeira.

Apesar da acalmia prevista para o período da manhã e parte da tarde, Valter Ferreira alerta para um novo agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas. Estão emitidos avisos amarelos para precipitação a partir das 18h00 e para vento forte a partir das 21h00, podendo a situação prolongar-se pela madrugada.

Manter as recomendações de segurança: garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento, assegurar a adequada fixação de estruturas soltas que possam ser influenciadas pela força do vento, redobrar os cuidados na circulação e permanência em áreas arborizadas e, naturalmente, evitar deslocações que não sejam estritamente necessárias. Valter Ferreira

Operações no Aeroporto da Madeira poderão sofrer constrangimentos ao longo do dia.

A nível operacional, o Serviço Regional de Proteção Civil mantém um dispositivo reforçado até esta quinta-feira, no âmbito do Comunicado Técnico Operacional "em conformidade com o Comunicado Técnico Operacional, que eleva o estado de prontidão das equipas e que foi aprovado em sede do Centro de Coordenação Operacional Regional".