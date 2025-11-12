Menino de 10 anos salva mãe de acidente no Funchal
Um menino de 10 anos evitou um grave acidente ao início da noite de ontem, por volta das 20 horas, no Funchal.
Segundo o DIÁRIO apurou, a criança seguia no carro com a mãe, na via rápida, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.
Junto à saída para a Pena, o menino apercebeu-se de que a mãe ficou inconsciente ao volante e conseguiu segurar no volante e puxar o travão de mão, evitando que o automóvel em que seguiam embatesse noutro veículo.
Dois populares aperceberam-se do sucedido e foram depois auxiliar a criança e a mãe.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à condutora.
A mulher, na casa dos 40 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.
O menino não sofreu ferimentos.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
