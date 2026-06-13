Ludens de Machico faz estágio de ténis no Porto Santo

O clube Ludens de Machico está no Porto Santo para realizar um estágio na modalidade de ténis.

A comitiva é liderada por dois treinadores, Filipe Conceição e Paulo Neves, que têm à sua responsabilidade sete jovens promessas na modalidade de ténis.

No Racket Clube Porto Santo, estes jovens tenistas têm dois treinos diários, nos campos 2 e 3 do referido complexo desportivo.

A jovem comitiva do Ludens Clube de Machico vai estar em estágio durante dois dias.