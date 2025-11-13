Ribeira Brava cancela treinos devido a estragos no campo

A Direção do Clube Desportivo Ribeira Brava emitiu uma nota na sua página de Facebook a informar a "todos os atletas, encarregados de educação, staff técnico e sócios que, devido aos estragos provocados pela passagem da tempestade Cláudia no dia de ontem, o nosso complexo desportivo sofreu danos que impedem a sua utilização em segurança".

Assim, "tendo em conta a salvaguarda de todos, ficam suspensos, com efeitos imediatos, todos os treinos da formação e da equipa sénior, até que sejam concluídas as avaliações e intervenções necessárias para garantir as condições adequadas de funcionamento", determina a direcção do CD Ribeira Brava, cuja equipa principal milita no Campeonato de Portugal (3.º escalão) e que no próximo domingo tem jogo agendado para o seu estádio.

"Assim que estiverem reunidas as condições de segurança, comunicaremos a retoma das atividades", garante o clube, agradecendo "a compreensão de toda a família visconde".