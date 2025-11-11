Reparações na rede levam à falta de água na freguesia da Ribeira Brava

Na próxima quinta-feira, entre as 10 e as 14 horas, pode faltar a água em alguns sítios da freguesia da Ribeira Brava.

Segundo informação veiculada pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), esta interrupção programada deve-se aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Ribeira Brava para redução das perdas.

Serão afectados os sítios da dos Moinhos, Fajã da Ribeira, Igreja, Meia Légua, Murteira, Calvário e Vila.