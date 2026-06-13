João Silva lidera Rali da Ribeira Brava

Cumpridas que já estão as quatro provas especiais da manhã de hoje, do Rali da Ribeira Brava, João Silva/Luís Rodrigues e o seu Toyota GR Yaris Rally2 lidera a prova.

Naquela que é a quarta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, a luta pelo título está ao rubro. Depois do campeão regional, Miguel Nunes ter fechado o dia de sexta-feira na frente do rali, a jornada matinal de hoje teve o piloto da Toyota em destaque, como também o regressado Miguel Caires, que ao lado de Marco Macedo, e ao volante do Skoda Fabia RS Rally2 tem travado duras lutas pela vitória ao longo das classificativas.

Numa altura que faltam disputar as quatro derradeiras provas especiais, durante a tarde de hoje, João Silva está na frente registando um tempo de 6.35,4 minutos, e com Miguel Caires a ser segundo a apenas 5,6 segundos. No terceiro lugar do pódio aparece Miguel Nunes/João Paulo com o seu Skoda Fabia RSRally2, a 12 segundos do líder.

Quanto a Alexandre Camacho/Pedro Calado, que também marcam o regresso ao Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, com um Skoda Fabia RS Rally2 figuram no qaurto lugar da classificação geral a 35,9 segundos do primeiro classificado.

A fechar o top-5 está Artur Quintal/Vítor Henriques com um Skoda Fabia Rally Evo, a 1.37,2 minutos de João Silva.

Esta tarde, estão contempladas as duplas passagens pelas classificativas de Fonte Pinheiro/Elps1 e Serra D’Água/IC Publicidade.

Quanto à consagração do vencedor de 2026 está agendado para as 19h15 na cerimónia do pódio a ter lugar na Marginal da Ribeira Brava.