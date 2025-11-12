Capitania do Porto do Funchal actualiza avisos para mau tempo no mar

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização aos avisos de agitação marítima forte, vento forte e visibilidade má no mar, até às 18 horas desta quinta-feira, 13 de Novembro.

De acordo com a autoridade, o vento será de "oeste/sudoeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), aumentando para muito fresco a forte (51-61 km/h) a partir do final do dia, tornando-se gradualmente oeste fresco a muito fresco a partir do meio da manhã."

No que concerne à ondulação, na Costa Norte estão previstas "ondas de oeste/noroeste 2,5 a 3,5 m, aumentando para 3,5 a 4,5 m". Na costa sul serão de oeste/sudoeste " 2 a 3 m, aumentando para 3 a 4 m, sendo 1,5 a 2,5 m na parte E."

A visibilidade será "moderada, por vezes fraca a má."

Nesse sentido, a Capitania deixa alertas a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.







