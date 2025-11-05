Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o avisos de agitação marítima forte para a Madeira, passando agora a vigorar até às 18 horas de amanhã, 6 de Novembro.

De acordo com a autoridade, o vento será de "Noroeste bonançoso (12 a 19 km/h) a moderado (20 a 30 km/h), por vezes fresco (31 a 39 km/h) no início, tornando-se fraco (7 a 11 km/h) a bonançoso (12 a 19 km/h) a partir da madrugada, por vezes variável".

Quanto à ondulação, para a Costa Norte estão previstas "ondas de Noroeste 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros". Já para a Costa Sul são esperadas "ondas Oeste/Sudoeste 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste até ao início da manhã".

A visibilidade será "boa a moderada".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.