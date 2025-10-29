Cancelados avisos de mau tempo emitidos pela Capitania do Funchal

A Capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de mau tempo, nomeadamente para agitação e vento fortes, emitidos para a orla marítima da Madeira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Apesar do cancelamento, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções, por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional.

A Capitania complementa que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".