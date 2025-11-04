Capitania emite aviso de agitação marítima forte na Madeira

A capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, devido às previsões sobre o vento.

Em vigor estão avisos divulgados pela capitania para vento e agitação marítima fortes até às 18 horas desta quarta-feira.

Acessos ao mar encerrados no Funchal devido à agitação marítima A Frente MarFunchal informou que os acessos ao mar em alguns complexos balneares do Funchal encontram-se temporariamente encerrados devido à forte agitação marítima.

De acordo com a autoridade, o vento irá soprar de "Oeste/Sudoeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), tornando-se Noroeste moderado (20-30 km/h) a fresco, por vezes muito fresco a partir da manhã".

Quanto à ondulação, para a Costa Norte estão previstas ondas de "Oeste/Sudoeste 2 a 3 metros, passando a ondas Noroeste 3 a 4 metros a partir do meio da manhã". Já para a Costa Sul são esperadas ondas de "Sudoeste 1 a 1,5 metros, sendo, na parte oeste, ondas Oeste 1,5 a 2,5 metros e aumentando para 2 a 3 metros a partir do meio da manhã".

A visibilidade será "boa a moderada".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.