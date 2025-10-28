Capitania emite aviso de mau tempo para o mar do arquipélago da Madeira

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para a orla marítima do arquipélago da Madeira devido às previsões de vento entre os 51 e os 62 quilómetros de qualquer direção.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", diz a autoridade marítima regional no aviso.

Em vigor estão avisos divulgados pela capitania para vento e agitação marítima fortes até às 06:00 de quarta-feira.

Os avisos têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou as costa norte, sul e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo (o segundo de uma escala de quatro) para a situação da agitação marítima forte.