Capitania cancela aviso que estava em vigor até ao final da tarde

Depois de receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a informação de que o estado do tempo tinha melhorado, a Capitania do Porto do Funchal acaba de cancelar o aviso de agitação marítima forte, que vigoraria até ao final da tarde desta quinta-feira e que já tinha sido prolongado nos últimos dois dias.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", deixa claro a Capitania.

Assim como "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais", o mesmo para a "as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", adverte.