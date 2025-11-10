Depressão Claudia vai chegar à Madeira com chuva forte e trovoada

Após as tréguas anticiclónicas do passado fim-de-semana, que resultaram num tempo maioritariamente estável, seco e soalheiro no Continente, o desenvolvimento e aproximação da depressão Claudia traduzir-se-á numa mudança radical das condições meteorológicas, diz a Meteored Portugal.

Os primeiros aguaceiros ocorrerão ainda nas últimas horas de terça-feira (11) no Minho, mas é a partir de quarta-feira, 12 de novembro que o temporal gerado por Claudia se generalizará e intensificará no país.

Na quarta-feira (12), segundo nota à imprensa, o arquipélago da Madeira estará exposto à frente gerada pela depressão Claudia, que produzirá chuva localmente forte, potencialmente acompanhada de trovoada, com a fase mais crítica prevista entre as 06:00 e as 12:00. Não se exclui o risco de inundações repentinas. Preveem-se rajadas superiores a 70 km/h nas zonas mais expostas (noroeste da ilha da Madeira).

Já na quinta-feira (13), a ilha continuará a ser regada pela frente de forma intensa na primeira metade do dia, por vezes com trovoada. Na segunda metade do dia haverá aguaceiros pós-frontais.

A frente continuará também a ‘regar’ o Minho, Douro Litoral, pontos do interior Norte e Centro e litoral Centro e Oeste na primeira metade do dia, não se excluindo a potencial ocorrência de trovoada. Para a segunda metade do dia, os mapas revelam que a precipitação tenderá a alastrar-se por toda a geografia continental.

Segundo o Meteored, existe alguma incerteza na previsão para sexta e sábado, mas tudo indica a ocorrência de mais instabilidade. Para sexta (14) e sábado (15) ainda existe incerteza na trajetória, intensidade e distribuição da precipitação. Mas prevê-se que a chuva, reforçada por um novo rio de humidade, volte a afetar Portugal continental, sobretudo as regiões situadas a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

Até sábado (15) perspetiva-se entre 100 e 140 mm de chuva acumulada no Minho, com alguns locais a poder somar mais de 150 mm. No resto do país, antecipa-se entre 90 e 120 mm e, na Madeira, a zona mais exposta (faixa ocidental da ilha) registará entre 90 e 130 mm.

Por último, refira-se que embora o arquipélago dos Açores também esteja parcialmente exposto ao temporal gerado por Claudia, não se preveem acumulações de chuva tão elevadas ao longo da semana neste território insular como no Continente e na Madeira.