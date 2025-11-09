Convívio em São Gonçalo acabou à pancadaria

Um convívio ocorrido esta madrugada na freguesia de São Gonçalo, no Caminho do Ribeiro Seco, acabou à pancadaria.

Segundo o DIÁRIO apurou, a festa decorria normalmente quando, por volta das 2 horas, um vizinho terá tentado acabar com o convívio.

O jovem, ainda menor, agrediu três homens com um ferro, provocando-lhes diversos hematomas.

Envolveram-se todos na pancadaria, tendo resultado quatro feridos desta zaragata.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro às vítimas e transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça dois homens, de 32 e 62 anos. Houve ainda um outro homem agredido, que recusou ser transportado ao hospital.

O alegado agressor também foi transportado para as urgências para receber tratamento, pois apresentava algumas escoriações.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.