Entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu na Ponta de São Lourenço
Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados, há instantes, para prestar socorro a uma pessoa na casa dos 70 anos que entrou em paragem cardiorrespiratória na zona da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.
No entanto as tentativas de reanimação revelaram-se infrutíferas, tendo o óbito sido declarado no local. A PSP tomou conta da ocorrência.
