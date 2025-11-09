Entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu na Ponta de São Lourenço

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados, há instantes, para prestar socorro a uma pessoa na casa dos 70 anos que entrou em paragem cardiorrespiratória na zona da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

No entanto as tentativas de reanimação revelaram-se infrutíferas, tendo o óbito sido declarado no local. A PSP tomou conta da ocorrência.