 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu na Ponta de São Lourenço

None
Foto Dr

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados, há instantes, para prestar socorro a uma pessoa na casa dos 70 anos que entrou em paragem cardiorrespiratória na zona da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

No entanto as tentativas de reanimação revelaram-se infrutíferas, tendo o óbito sido declarado no local. A PSP tomou conta da ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo