Encontrado cadáver de turista polaco desaparecido na Madeira há uma semana

Igor Holewiński, o turista de 31 anos que desapareceu na Madeira há uma semana, foi hoje encontrado sem vida.

Segundo o DIÁRIO apurou, o cadáver foi encontrado por um guia madeirense, que se encontrava empenhado nas buscas juntamente com a equipa de resgate privada que foi contratada pelos amigos e pela família da vítima. Estava na zona da Ribeira Grande, nas Faias, em Santana, numa zona de difícil acesso, apurou o DIÁRIO junto de fontes oficiais.

Para o local já estão a ser mobilizados meios da Polícia de Segurança Pública.

O turista terá sofrido uma queda.

Tal como o DIÁRIO noticiou, durante toda a semana a Equipa de Busca e Salvamento da Polícia de Segurança Pública, juntamente com elementos da Guarda Nacional Republicana, do Serviço Regional de Protecção Civil, da Polícia Florestal e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estiveram empenhados nas buscas.

A família e os amigos do turista contrataram esta equipa de resgate privada para ajudar a procurá-lo, que chegou à Região na sexta-feira e iniciou as buscas no dia de ontem, tendo conseguido localizar o corpo esta tarde.

No último domingo, o turista terá informado a família que ia realizar uma caminhada até ao Pico Ruivo, mas nunca mais voltou.

O último sinal do seu telemóvel foi junto ao túnel da Levada dos Tornos.