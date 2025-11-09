Madeira sob aviso amarelo devido à chuva forte prevista para quarta-feira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido à chuva prevista para esta semana.
O aviso está em vigor entre a meia-noite e o meio-dia de quarta-feira, sendo que a chuva poderá vir acompanhada de trovoada.
Abrange a costa Norte, costa Sul, regiões montanhosas e o Porto Santo.
