Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal emitiu, hoje, um aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 06:00 de domingo, 9 de Novembro.

A autoridade marítima regional indica, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que as ondas vão ser de noroeste entre os 2,5 a 3 metros, aumentando temporariamente para 3,5 a 4,5 metros na parte Norte da ilha da Madeira durante a tarde. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 2 metros.

O vento na orla marítima será de Norte/Noroeste "bonançoso a moderado (12-30km/h)", refere a capitania.

Quanto à visibilidade no mar, será "boa a moderada".

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral (...) os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se no aviso da autoridade marítima regional.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, são algumas das indicações deixadas pela capitania.