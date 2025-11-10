Três navios trazem mais de 12.900 passageiros ao Funchal
São três os navios que, hoje, passam pelo porto do Funchal, para realizar escalas. Juntos trazem mais de 18 mil pessoas, sendo que 12.900 são passageiros.
O 'AIDAcosma' foi o primeiro a chegar à Região, com 5.768 passageiros e 1.461 tripulantes, vindo de Las Palmas. Fica no Funchal até às 23 horas, quando segue para Santa Cruz de Tenerife. Está a realizar um cruzeiro de 12 dias que começou em Barcelona, a 31 de Outubro, e já passou por Palma de Maiorca, Valência, Málaga, Cádis, Lanzarote e termina esta quinta-feira, em Santa Cruz de Tenerife.
O 'Azura'´chegou depois, pelas 7 horas, vindo precisamente de Santa Cruz de Tenerife com 4.202 pessoas a bordo. A partida está prevista para as 22 horas, rumo a Puerto Del Rosario (Fuerteventura). O navio completa uma viagem de 14 dias, que tem o britânico Karl Andrew Shepherd com capitão. O cruzeiro, pelas Canárias e Madeira, começou a 31 de Outubro em Santa Cruz de Tenerife e termina no mesmo porto, a 14 de Novembro. Já tinha passado pelo Funchal na passada terça-feira.
Por último, o 'Mein Schiff Relax' deve chegar ao Funchal pelas 23h15, com 3.981 passageiros 1.400 tripulantes, com o norte-americano Todd Allen Burgmann como capitão. Vem de Las Palmas de Gran Canaria e segue, terça-feira, às 18 horas, para Santa Cruz de Las Palmas. Vai pernoitar no Terminal Sul do Porto do Funchal, e na terça-feira, a partir das 7 horas, terá a companhia do 'Ventura', que traz à Madeira 4.156 pessoas.