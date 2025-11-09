'Costa Favolosa' faz escala de oito horas no Funchal

O 'Costa Favolosa' vai passar este domingo, dia 9 de Novembro, na Madeira. O navio de cruzeiro entrou no Porto do Funchal pelas 08 horas, proveniente de Lisboa com 3.857 pessoas a bordo, das quais 2.821 são passageiros e 1.036 tripulantes, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Agenciado pela Blatas, o 'Costa' tem o italiano Valentino Savarese como capitão nesta viagem, que começou a 2 de Novembro em Genova, e já passou por Marselha (França), Barcelona e Cádis (Espanha) e Lisboa.

Do Funchal, o 'Favolosa' segue, já este domingo pelas 16 horas em direcção a Santa Cruz de Tenerife (ilhas Canárias). Segue-se Praia (Cabo Verde) e, depois, o Brasil, com paragens no Recife, Maceió, Salvador da Baía e Rio de Janeiro, onde termina a viagem.

Construído em 2011, nos estaleiros italianos de Fincantieri, este navio da Costa Cruises tem capacidade para acomodar até 3.617 passageiros e 1.100 tripulantes. Custou 510 milhões de euros e foi remodelado em 2018.

Ainda de acordo com a APRAM, esta segunda-feira, será um dia muito movimentado no Porto do Funchal, com a escala de três navios: AIDAcosma, Azura e Mein Schiff Relax, que vai pernoitar na pontinha.

"Em conjunto, trazem perto de 18 mil pessoas, 12.900 dos quais passageiros", acrescenta a autoridade portuária em comunicado de imprensa.