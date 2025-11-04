Três navios de cruzeiro trouxeram mais de 10 mil pessoas ao Funchal

'Mein Schiff Relax', 'Azura' e 'Silver Dawn' são os três navios de cruzeiro que se encontram atracados, hoje, no porto do Funchal e que, juntos, transportam mais de 10 mil pessoas. Destes, apenas um vai pernoitar na Região.

O primeiro a chegar ao porto funchalense foi o 'Mein Schiff Relax', transportando 4.170 passageiros e 1.388 tripulantes, quando eram cerca das 6 horas desta terça-feira. Foi na passada quarta-feira que, pela primeira vez, realizou escala na Madeira e está de volta, partindo pelas 22 horas rumo a Santa Cruz de La Palma. Agenciado pela JFM Shipping e com o norte-americano Todd Allen Burgmann no comando do navio, o 'Mein Schiff Relax' está a realizar um cruzeiro de sete dias pelas Canárias e Madeira. Este é um itinerário que vai realizar semanalmente, até Abril do próximo ano.

O 'Azura' chegou à Região perto das 6h45 com 3.089 passageiros e 1.132 tripulantes, estando a sua partida também agendada para as 22 horas, mas para Lanzarote. Também este navio realiza um itinerário de 14 dias, pelas ilhas Atlânticas de Canárias e Madeira.

O 'Silver Dawn' foi o último a atracar e será também o último destes três a sair do Funchal, uma vez que a partida está apenas agendada para as 19 horas de amanhã, quarta-feira. Neste cruzeiro seguem 476 passageiros e 419 tripulantes com o grego Michail Sympouras ao leme. Após a passagem pela Madeira seguem-se s portos de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote e Cádis, antes de terminar esta viagem de 24 dias, que começou em Southampton (Reino Unido) e já passou Sain-Malo e Bordéus (França), Bilbao, Gijon e Vigo (Espanha) e Leixões.

Quanto ao veleiro-escola norueguês Sorlandet, que estava na Madeira desde 27 de Outubro, com 89 tripulantes a bordo, prosseguiu esta manhã viagem, rumo a Sevilha.