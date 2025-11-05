Três navios fazem casa cheia no porto do Funchal

Hoje o Porto do Funchal volta a apresentar-se com casa cheia, nomeadamente com três grandes navios de cruzeiro a ocuparem, respectivamente o cais norte, o cais 2 e 3, o primeiro com 260 metros de extensão, o segundo com 425 metros e o terceiro com 347 metros, albergam o 'Silver Dawn', o 'Norwegian Sky' e o 'Celebrity Constellation'.

O primeiro já estava cá desde ontem e só parte amanhã. Conforme ontem deu conta a APRAM, o 'Silver Dawn' é o "mais pequeno, mas igualmente elegante", primeiro na companhia do 'Mein Schiff Relax' e do 'Azura', passou a noite no Cais 6 (norte) e viaja com "476 passageiros e 419 tripulantes, é agenciado pela Agência Ferraz, e tem o grego Michail Sympouras ao leme".

Chegou do porto de Lisboa e segue esta quarta-feira, pelas 19 horas, para Las Palmas de Gran Canaria. O navio é recente (2021) e tem quase 213 metros de comprimento e 27 metros de largura.

Já os outros dois novos visitantes chegaram esta manhã, ainda noite. O 'Norwegian Sky' chegou pelas 6h12 vindo de Lisboa, vai pernoitar e sair amanhã bem cedinho rumo a Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias.

Um navio com 258,6 metros de comprimento e 36 metros de largura e é um navio com 19 anos de mar (foi lançado em Outubro de 1006), tendo capacidade para transportar 1.928 passageiros e 766 tripulantes.

O terceiro, o 'Celebrity Constellation' veio de Málaga de forma surprendente, uma vez que era suposto estar em Ponta Delgada. Atracando pelas 7h15 para ocupar a pontinha do cais nos seus 294 metros de comprimento e 37,4 metros de largura, vai rumar ao outro lado do Atlântico. Em princípio, irá também pernoitar e seguir amanhã rumo a Kings Wharf, na Bermuda.

O navio foi construído em 2022 e tem capacidade para 2.556 passageiros e cerca de mil tripulantes.