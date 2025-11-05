Turista sofre queda em navio de cruzeiro no Funchal
Uma turista, de 76 anos, sofreu hoje uma queda num navio de cruzeiro, no Porto do Funchal.
A estrangeira bateu com a cabeça no solo e como apresentava uma ferida sangrante foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Participal da Madeira.
A vítima chegou a bordo do navio ‘Celebrity Constellation’, proveniente de Málaga, que tem partida prevista para ‘Kings Wharf’ pelas 17 horas de hoje.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo