Homem resgatado de navio ao largo da Madeira

Um homem de 43 anos, de nacionalidade sul-africana, foi resgatado ontem de um navio de cruzeiro que navegava ao largo da Madeira.

Segundo um comunicado emitido pela Marinha , o alerta foi recebido pelas 10h03, através de um contacto telefónico do navio mercante, a informar que o passageiro apresentava sinais de enfarte do miocárdio.

Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), foi activado para o local um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que procedeu o resgate da vítima para o aeroporto da Madeira.

A vítima foi posteriormente transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para uma unidade hospitalar. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.