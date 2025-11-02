'AIDAsol' e 'Mein Schiff 3' trouxeram mais de 4.500 passageiros à Madeira
Mais de 4.500 passageiros chegaram, este domingo, ao porto do Funchal, a bordo de dois navios de cruzeiro. Para o dia de amanhã, segunda-feira, estão previstas as chegadas de outros dois navios, com cerca de 5 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.
O 'AIDAsol' foi o primeiro a chegar, hoje, ao porto funchalense, transportando 2.142 passageiros e 627 tripulantes. Agenciado pela Blatas, encontra-se em viagem de reposicionamento para as Caraíbas. O itinerário teve início a 26 de Outubro, em Hamburgo, na Alemanha, passando depois pela ilha britânicas de Portand e La Corunha (Espanha) antes de chegar ao Funchal. Ainda pelas 18 horas de hoje, ruma a Santa Cruz de La Palma e depois Santa Cruz de Tenerife, antes de atravessar o Atlântico para a Antígua, primeiro, e depois Guadalupe, Dominica, Ilha de Santa Lúcia, Barbados e Martinica.
O 'Mein Shiff 3' atracou por volta das 7 horas vindo de Leixões e, pelas 22 horas segue para Lanzarote. É agenciado pela JFM Shipping, tem o alemão Sven Kassel no comando e transporta 2.497 passageiros e 950 tripulantes. Está a concretizar uma viagem de 21 dias, que começou em Bremen, na Alemanha, e termina a 16 de Novembro no mesmo porto. Já passou por Espanha (La Corunha) e por Leixões antes de chegar à Madeira. O itinerário conta ainda com visitas às ilhas Canárias (Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de La Palma e Santa Cruz de Tenerife), Marrocos (Agadir) e Lisboa.