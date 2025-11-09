Jovem esfaqueado no pescoço em São Martinho
Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido esta madrugada, após ter sido agredido com uma arma branca junto a um bar localizado na freguesia de São Martinho.
O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
O jovem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
