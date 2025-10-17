60% dos veterinários da Madeira dedicam-se à clínica de pequenos animais

Na Madeira, à semelhança do que acontece no resto do País, cerca de 60% dos médicos veterinários dedicam-se à prática clínica com pequenos animais de companhia, embora essa não seja a única adctividade a que estes profissionais estão ligados. Isso mesmo apontou, ao DIÁRIO, João Teixeira, responsável máximo da Delegação Regional da Ordem dos Médicos Veterinários.

É para dar a conhecer à população em geral todas as funções do médico veterinários, que a estrutura regional da Ordem dos Médicos Veterinários promove, entre hoje e o próximo sábado, na Praça Central do Fórum Madeira, a 1.ª Mostra de Medicina Veterinária, iniciativa pioneira em todo o País.

"Com este projecto, nós pretendemos iniciar, através da Ordem dos Médicos Veterinários, a divulgação de todas as áreas profissionais da medicina veterinária. De certo modo, queremos, também, explicar a todas as pessoas o que representa a medicina veterinária e que importância a mesma tem para a nossa sociedade", sustenta João Teixeira.

Aquele responsável esclarece que existirão vários espaços na Praça Central do Fórum Madeira, onde os interessados vão poder encontrar mais muitas informações sobre a história da medicina veterinária, sobre a segurança dos alimentos, os cuidados a ter aqui com os animais de companhia ou sobre o bem-estar animal, os laboratórios da medicina veterinária ou os animais de produção. Haverá, ainda, um espaço dedicado a um projecto de conservação e recuperação de tartarugas, no qual estão envolvidos, igualmente, médicos veterinários.

Esta iniciativa decorre hoje e amanhã, entra as 10 e as 18 horas. Além de poderem contactar com profissionais destas diferentes áreas, quem passar pelo Fórum Madeira poderá, ainda, assistir a sessões de esclarecimento e debetes ou mesas redondas.

Mas a agenda de hoje tem mais iniciativas que podem ser do seu interesse. Saiba quais.

Agenda

08h30 – arranque da 1.ª Edição do Congresso Médico da Madeira – Saúde Atlântica, cujo tema será ‘Conversando sobre... Neoplasias do Trato Gastrointestinal’, no Colégio dos Jesuítas do Funchal (UMa).

09h00 – no âmbito da iniciativa ‘Outubro Rosa’, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, tem lugar a primeira edição do Curso de Formação ‘Sexualidade, Fertilidade e Cancro’, na sala de conferências do Hospital Particular da Madeira.

09h30 – Formação de novos correspondentes do Ponto e Vírgula, repartida entre a Pousada da Juventude e o Plaza Madeira.

09h30 - V Forúm Regional de Combate às Pobreza e à Exclusão Social sob o tema ‘Por uma Sociedade Mais Justa’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

14h00 - Dançando com a Diferença - Programa Ciclo da (In)Visibilidade. No MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Dançando com a Diferença promove 'Ciclo da (In)Visibilidade' no MUDAS De 15 a 18 de Outubro, a companhia de dança inclusiva profissional Dançando com a Diferença vai dinamizar o evento 'Ciclo da (In)Visibilidade', no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

15h00 - III Jornadas CRESCER, subordinadas ao tema ‘Da Infância à Adolescência’, na Pousada da Juvetude Funchal.

Terceiras jornadas do CRESCER focam 'Da Infância à Adolescência' Começam amanhã as terceiras jornadas do CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. A iniciativa que se prolonga até sábado tem como tema 'Da Infância à Adolescência', reunindo profissionais das áreas da saúde, educação e desenvolvimento infantil.

15h00 - apresentação oficial do evento ‘Canyoning Madeira Meeting 2025’, no Clube Naval do Seixal.

17h00 – abertura do secretariado da 11.ª Edição Ecotrail - Funchal-Madeira Island, no Fórum Madeira. À mesma hora terá lugar a apresentação desta prova de trail running, mas no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

17h00 - Porta 33 - Inauguração da Exposição ‘A Luz que há’.

17h30 – o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a missa anual para assinalar mais um aniversário (39 anos) da Liga na Maderia. Sé Catedral do Funchal.

18h00 - Marítimo defronta o Benfica, um jogo da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

18h15 - abertura oficial da 3.ª Edição do GameJam, nas instalações da Startup Madeira, no Campus da Penteada.

18h30 - o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro promove mais uma iniciativa no âmbito do ‘Outubro Rosa’, com a ‘Caminhada Rosa’, no Porto Santo. A concentração acontece na Praça do Barqueiro.

19h00 - apresentação dos livros ‘Querer para Vencer’ e ‘Viagem com Sabor a Hortelã', de Ana Lúcia Gonçalves, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. Iniciativa insere-se na XI Edição do Festival AVESSO, que começa hoje.

19h00 - abertura do Festival Dancilhas 2025: Uma Celebração de Cores e Tradições Europeias na Madeira, nos Jardins da Junta de Freguesia de São Martinho.

19h00 -arranque da VI Mostra do Pão, no Largo das Palmeiras, no Porto Santo.

20h00 - ciclo de concertos ‘Mandoisland’, na Fundação João Pereira, na Ponta do Sol.

20h15 – o CAB defronta o B. Santo André, na Proliga masculina, no Pavilhão do CAB, na Nazaré (Funchal).

21h00 - apresentação da nova colecção de Fátima Lopes, intitulada ‘A Nova Era da Sofisticação e da Sensualidade Contemporânea’, no Pestana Palace, em Lisboa.

21h00 - Feira do Mar e do Pescador 2025, no Caniçal, com actuações de Sérgio & André, João Vinagre e DJ Fred.

21h30 - Início do 14.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal.

Efemérides

1909 - Primeiro voo em aeroplano com motor em Portugal, realizado pelo aviador francês Armand Zipfel, no hipódromo de Belém, em Lisboa.

1931 - O gangster norte-americano Al Capone é condenado a 11 anos de prisão por fuga aos impostos.

1973 - Começa a crise do petróleo. Os países produtores decidem diminuir as exportações para os países ocidentais e o Japão. A decisão conduzirá ao embargo que irá manter-se até março de 1974.

1978 - Começam, no Luxemburgo, as negociações para a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE).

Adesão viria a consumar-se apenas oito anos depois, em 1986. , Foto DR/Arquivo

1979 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Madre Teresa de Calcutá.

1985 - Os órgãos de comunicação social de língua portuguesa nas cidades canadianas de Toronto e Montreal passam a estar ligados através do serviço da Agência Lusa.

1997 - Os restos mortais de Ernesto Che Guevara, herói da revolução cubana, são trasladados para Cuba.

2004 - PS e PSD reforçam a maioria nas eleições regionais dos Açores e da Madeira, respetivamente.

Foto Arquivo

2008 - O banco francês Caisse d'Epargne, símbolo de segurança para milhões de investidores franceses, perde 600 milhões de euros devido a riscos imprudentes de três dos seus responsáveis durante a queda do mercado acionista.

2013 - Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia assinam uma declaração conjunta para a criação do Corredor Atlântico, que permite a circulação de comboios de mercadorias na rede ferroviária europeia.

2014 - A Organização Mundial de Saúde declara o fim da epidemia do vírus do Ébola no Senegal.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol considera nula, por ser inconstitucional, a lei do referendo sobre a independência na Catalunha, que fora suspensa provisoriamente em 07 de setembro.

Foto Arquivo

2019 - A União Europeia e o Reino Unido alcançam um acordo para a saída do país do bloco comunitário.

2022 - O Conselho da União Europeia adopta sanções contra os responsáveis iranianos, incluindo a chamada política da moralidade, na sequência da detenção e morte da jovem Masha Amini pelo uso incorreto do véu islâmico.

Foto Arquivo/DR

Pensamento do dia