XI edição do Festival Avesso com 10 momentos culturais

A XI edição do Festival Avesso realiza-se, entre os dias 17 de Outubro e 2 de Novembro, na Ponta do Sol, nomeadamente no Centro Cultural John dos Passos, com actividades a acontecer ao longo de três fins-de-semana. Tal como o DIÁRIO noticiou, "nesta edição serão oito dias de festival, com 10 momentos culturais".

De acordo com a Avesso, o evento começa a 17 de Outubro, com a apresentação dos livros 'Querer para vencer' e 'Viagem com sabor a hortelã', de Ana Lúcia Gonçalves. De seguida, o momento é dos Pequenos Avessos e dos Jovens Do Avesso. No sábado, 18 de Outubro, o grupo 4Litro apresenta 'Um casamento do Inferno'. No domingo, 19 de Outubro, 'Dalila e Sansão' pela recém criada associação Palco Vazio.

No segundo fim-de-semana do Festival Avesso, a acontecer de 24 a 26 de Outubro, Vinicius Piedade, vindo do Brasil, regressa ao palco do Centro Cultural John dos Passos, com 'Hamlet Cancelado'. No sábado, 25 de Outubro, há para ver 'Ondas de Emoção', pela Companhia de Teatro Pitabel, oriunda de Angola.

Para a infância, há sessão dupla no domingo, 28 de Outubro, do espectáculo 'Os músicos de Bremen', pelo Teatro PLAGE (Lisboa).

A fechar, o Festival Avesso 2025 apresenta a comédia do Teatro do Avesso 'A Última Morada', com sessões a 1 e 2 de Novembro.

Os bilhetes serão disponibilizados brevemente. A organização revela que o público voltará a contar com o passaporte do festival que permite o acesso a todos os espectáculos a um preço mais reduzido. As reservas podem ser feitas através do número 963 355 528 ou pelo e-mail [email protected]. Os interessados podem obter mais informações nas redes sociais e site da Avesso.

O Festival Avesso 2025 é financiado pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura/Direcção Regional da Cultura e conta com os apoios e Município da Ponta do Sol, da Junta de Freguesia da Ponta do Sol, Junta de Freguesia da Madalena do Mar, Casa do Povo da Ponta do Sol, Wood Produções, Alpha Publicidade, Creativ.