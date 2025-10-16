Choveu torrencialmente no Funchal

A chuva forte que caiu ontem entre o final da tarde e o princípio da noite no Funchal chegou a ser torrencial durante a meia hora de maior intensidade, acumulando 17,1 litros por metro quadrado (mm) — valor que justificou a emissão de aviso amarelo para precipitação.

A estação do Funchal/Observatório foi a única da rede do IPMA na Região a atingir valor de aviso amarelo, ao registar 19,2 mm em apenas uma hora.

De acordo com os dados do Instituto, tratou-se de precipitação extremamente intensa num curto espaço de tempo, com 6,8 mm em 10 minutos e 17,1 mm em 30 minutos.

O pico da chuva ocorreu por volta das 19h30, provocando o ‘alagamento’ na baixa do Funchal. O segundo maior registo de precipitação verificou-se na zona alta da cidade, com o Monte a acumular 9,0 mm em uma hora.

Nas restantes estações com registo de precipitação — costa sul, regiões montanhosas, Porto Moniz e São Vicente —, os valores extremos mais significativos ficaram abaixo dos 5 mm/h, nomeadamente na Quinta Grande e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo.