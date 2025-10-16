Acidente grave na Via Rápida na zona da Quinta Grande

Um acidente de trânsito ocorrido na Via Rápida, pelas 8h00, causou feridos com gravidade. Um motociclista envolvido no acidente, além de ocupantes de duas viaturas também envolvidas no acidente, foram assistidos no local.

O acidente ocorreu na zona da Quinta Grande (saída da VR1), no sentido Ribeira Brava - Câmara de lobos, e envolveu 3 ambulâncias das corporações de bombeiros de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, além de meios da EMIR, Via Litoral e PSP.

O trânsito, neste momento está a ser desviado para a saída na Quinta Grande e retomado mais adiante, o que está a causar um enorme constrangimento.