Paula Margarido elogia Misericórdia no apoio a altas clínicas

A secretária regional da Inclusão e Juventude, Paula Margarido, destacou o papel essencial da Santa Casa da Misericórdia da Calheta na resposta social e no acolhimento de utentes em situação de alta clínica, considerando a instituição “um pilar de solidariedade que há quase meio milénio marca a história social, cultural e comunitária da Calheta”.

“A Misericórdia é um farol de esperança para quem mais precisa e continua viva e próxima, com respostas que dignificam vidas”, afirmou, sublinhando a relevância das várias estruturas em funcionamento. Entre elas, as estruturas residenciais para idosos Nossa Senhora da Estrela, com 58 camas, e Nossa Senhora da Conceição, com 26 camas, o centro de convívio que acolhe 35 utentes, o centro comunitário de Lameiros e o serviço de apoio domiciliário, que serve cerca de 120 refeições diárias e assegura acompanhamento direto aos idosos do concelho.

Paula Margarido realçou também a parceria entre a Santa Casa e o Centro de Saúde da Calheta, instalada num espaço partilhado com o edifício da Misericórdia, que descreveu como “um verdadeiro mini-hospital funcional”, fruto de obras de beneficiação que valorizam o património da instituição.

A governante destacou ainda a coragem e a visão da Santa Casa ao avançar, com recursos próprios e sem apoio do PRR, para a obra de remodelação e ampliação do Lar Nossa Senhora da Estrela, iniciada em maio de 2021. “É uma intervenção que renova interiores e exteriores, cria quartos individuais, um centro de Alzheimer, um centro de dia e novas áreas para serviços de saúde. É a prova de uma instituição que olha para o futuro e investe no bem-estar dos seus residentes e da comunidade”, afirmou.

Paula Margarido recordou o momento em que, perante a urgência de encontrar resposta para utentes hospitalares em situação de alta clínica, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta se disponibilizou de imediato para colaborar com a Segurança Social. “Foi um momento difícil, mas encontrámos aqui o parceiro certo. Graças à disponibilidade do senhor provedor e da sua equipa, foi possível garantir um acolhimento digno e imediato para quem mais precisava”, destacou.

A secretária regional deixou palavras de reconhecimento à irmandade, aos técnicos, colaboradores, voluntários e utentes da instituição. “A Santa Casa é um parceiro essencial para que muitos idosos e famílias vivam com mais segurança, mais apoio e menos incerteza. Este caminho foi construído com fé, trabalho e generosidade, geração após geração”, afirmou.

Concluiu com uma mensagem de esperança e compromisso: “Que a Santa Casa da Misericórdia da Calheta continue muitos anos a inspirar solidariedade e proximidade”.