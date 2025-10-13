Porto Santo acolhe VI Mostra do Pão

A Junta de Freguesia do Porto Santo promove, de 17 a 19 de Outubro, a VI Mostra do Pão, no Largo das Palmeiras.

Durante três dias, o público é convidado a saborear as melhores iguarias, sentir o aroma do pão acabado de fazer e reviver tradições que unem gerações.

De acordo com a organização, a animação musical será garantida por Jorge Meli, o Grupo Marcial, a Banda Recreio Camponês, Sónia Soares, os Amigos do Cantar e o Coro Infantojuvenil do Porto Santo, prometendo momentos de convívio e alegria para toda a família.

No dia 17 de Outubro, a iniciativa realiza-se das 19h00 às 00h00; a 18, das 10h00 às 13h00 e das 19h00 às 00h00; e a 19, das 10h00 às 13h00. A VI Mostra do Pão é uma organização da Junta de Freguesia do Porto Santo, com os apoios do Município do Porto Santo e do Governo Regional da Madeira.