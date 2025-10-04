Elementos da flotilha dizem que foram "tratados como animais" por Israel

Ativistas pró-palestinianos, participantes da flotilha humanitária Global Sumud, que chegaram hoje a Istambul, depois expulsos de Israel, disseram à imprensa que foram sujeitos a violência e "tratados como animais".

A flotilha Global Sumud foi intercetada na passada quarta-feira, quando se aproximava da costa da Faixa de Gaza.

Centenas de ativistas a bordo dos barcos foram detidos pelas forças israelitas e aguardam a deportação. Entre os detidos, encontravam-se os 137 cidadãos de 13 países, incluindo 36 turcos, que chegaram hoje a Istambul.

"Fomos intercetados por um grande número de embarcações militares", disse à AFP Paolo Romano, conselheiro regional da Lombardia, em Itália, no aeroporto de Istambul. "Todos os barcos foram atacados por agentes fortemente armados e trazidos para terra", disse o jovem de 29 anos.

"Obrigaram-nos a ajoelhar, de bruços. E se nos mexêssemos, espancavam-nos. Gozavam connosco, insultavam-nos e batiam-nos", acrescentou Paolo Romano. "Usavam violência psicológica e física".

Em Israel, foram levados para uma prisão, onde permaneceram presos sem permissão para sair e sem água, segundo o seu testemunho.

"Abriam a porta à noite e gritavam connosco com armas para nos assustar", acrescentou. "Éramos tratados como animais".

O jornalista italiano Lorenzo D'Agostino, que também estava a bordo da flotilha, disse à AFP que "foram raptados em águas internacionais enquanto estavam a 55 milhas [pouco mais de 100Km] de Gaza".

A bordo da flotilha, que incluía cerca de 45 embarcações, estavam também políticos e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg.

"Passámos dois dias infernais na prisão. Agora estamos livres graças à pressão da opinião pública internacional que apoia a Palestina", afirmou.

"Espero sinceramente que esta situação termine em breve, porque a forma como fomos tratados é bárbara", acrescentou.

Iylia Balais, uma ativista malaia de 28 anos, disse à AFP que a interceção dos barcos por Israel foi "a pior experiência" que já teve.

"Fomos algemados com as mãos atrás das costas, não conseguíamos andar, alguns de nós foram obrigados a deitar-se de bruços, depois foi-nos negada água e alguns de nós não receberam medicação", relatou.

Os ativistas foram levados para Istambul num avião fretado especialmente pela Turkish Airlines.

Os familiares dos ativistas turcos aguardavam a sua chegada na sala VIP do aeroporto de Istambul, agitando bandeiras turcas e palestinianas e gritando "Israel, assassino".

Os ativistas turcos deveriam realizar exames médicos à chegada e comparecer no tribunal no domingo para prestar depoimento, disseram os seus advogados.

A Turquia denunciou a interceção da flotilha por Israel como "um ato de terrorismo" e anunciou na quinta-feira que tinha aberto uma investigação.

Numa mensagem publicada no X, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, elogiou os ativistas como "pessoas corajosas que deram voz à consciência da humanidade" e disse que Ancara garantiria o repatriamento de todos os seus cidadãos, sem fornecer um número total.

O ativista líbio Malik Qutait disse não ter medo e prometeu continuar a tentar chegar a Gaza.

"Reunirei o meu grupo, organizarei o fornecimento de medicamentos e ajuda humanitária, encontrarei um barco e tentarei novamente", concluiu.

Israel procedeu hoje à deportação de 137 ativistas pró-palestinianos da Flotilha Global Sumud para a Turquia.

De acordo com o Governo israelita, trata-se de cidadãos dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Suíça, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Kuwait, Líbia, Malasia, Mauritania e Tunísia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo português, contactado hoje pela Lusa, disse que ainda não tem data nem hora previstas para o regresso dos quatro portugueses, participantes na flotilha.

A equipa jurídica da Flotilha Global Sumud em Israel, por seu lado, disse hoje que se reuniu com 80 participantes, de um total de mais de 400 detidos, adiantando que tinham sido realizadas 200 audiências judiciais, entre quinta e sexta-feira, "sem aviso prévio aos advogados" e, por isso, "sem a assistência da ONG Adalah, responsável pela defesa".