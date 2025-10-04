Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário assinalado nos Jardins do Lido

O município do Funchal volta a assinalar, pelo quarto ano consecutivo, o Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, nos Jardins do Lido.

A celebração, que aconteceu este sábado, pretende sensibilizar a população para a importância da protecção e cuidado animal, além de valorizar o trabalho dos profissionais desta área.

Em nota enviada pela autarquia funchalense é dado conta que o programa, integrado no calendário anual do município, incluiu a bênção dos animais, uma acção de sensibilização sobre educação e obediência canina, conduzida pelo chefe do Grupo Operacional Cinotécnica da Unidade Especial da PSP, onde foi abordada a teoria da aprendizagem no mundo animal, e terminou com um desfile canino, aberto a todos os cães acompanhados pelos respectivos tutores. "O desfile registou grande adesão, superando as expectativas, com a participação de 40 animais. Todos os participantes receberam brindes alusivos à data."

As celebrações culminaram com uma "foto de família", destinada a todos os tutores com animais adoptados.

O evento contou ainda com a presença de vários 'stands', entre eles associações sediadas no concelho do Funchal, como a AMAIS, Vamos Lá Madeira, Patinhas Felizes, Ajuda a Alimentar Cães e SPAD, bem como empresas do ramo animal, entre as quais a Madpets, Agriloja, Dogtel – Escola, Resort & Spa, e a Escola Canina Dog Happy Times.

A Associação de Ornitologia da Madeira e a Ordem dos Médicos Veterinários também marcaram presença, reforçando a importância de um evento que, ano após ano, ganha maior destaque.

A iniciativa contou com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.