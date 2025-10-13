Liga Contra o Cancro promove curso sobre sexualidade, fertilidade e cancro na Madeira

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) vai promover a 1.ª edição do Curso de Formação “Sexualidade, Fertilidade e Cancro”, uma iniciativa dirigida a profissionais de saúde, que decorrerá nos dias 17 e 18 de Outubro de 2025, na sala de conferências do Hospital Particular da Madeira (HPM).

O curso tem como principal objectivo aprofundar conhecimentos na área da sexualidade e fertilidade em doentes oncológicos, apresentando estratégias de intervenção adequadas às dificuldades sexuais e às questões de preservação da fertilidade.

A formação pretende ainda contribuir para a melhoria da prática profissional e da qualidade dos cuidados prestados aos doentes oncológicos.

As inscrições estão limitadas a 40 participantes e decorrem até 14 de Outubro, através do formulário disponível em: https://forms.office.com/e/VELPDYZwkU.