Terceiras jornadas do CRESCER focam 'Da Infância à Adolescência'

Começam amanhã as terceiras jornadas do CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. A iniciativa que se prolonga até sábado tem como tema 'Da Infância à Adolescência', reunindo profissionais das áreas da saúde, educação e desenvolvimento infantil.

Esta é uma iniciativa que visa "promover a partilha de conhecimento e boas práticas no âmbito do desenvolvimento infantil e juvenil, explorando temas que atravessam diferentes áreas, desde a intervenção precoce à inclusão escolar, neurociências, saúde mental, literacia e inovação terapêutica", refere a organização, em comunicado.

O programa integra também a conferência CRESCER, dedicada ao tema 'Nutrição na Neurodiversidade: Importância das Necessidades Individuais de Cada Criança', que será proferida pela nutricionista Inês Mazagão, da Clínica Daniela Seabra (Porto).