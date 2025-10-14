Forum Madeira acolhe Mostra de Medicina Veterinária

O Forum Madeira será palco da Mostra de Medicina Veterinária (MoMedVet) nos dias 17 e 18 de Outubro. A iniciativa gratuita de cariz científico e educativo é organizada pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV).

O evento tem como principal objectivo destacar o papel do médico veterinário na sociedade, sensibilizando o público para a sua relevância em áreas como a saúde pública, o ambiente, o bem-estar animal e a economia.

Durante os dois dias, os visitantes poderão assistir a sessões educativas, visitar a Feira MoMedVet, participar numa mesa-redonda com especialistas e decisores, e envolver os mais pequenos em atividades pedagógicas na zona infantil, activa das 14 às 18 horas.

Ao longo do evento, a Feira MoMedVet apresentará áreas temáticas dedicadas à história da medicina veterinária, segurança alimentar, animais de produção, projectos ambientais e animais de companhia.

Programa em destaque

17 de Outubro – Sessões educativas e Feira MoMedVet:

10h00 – Segurança dos alimentos de origem animal;

11h00 – Cuidados com gatos e novos animais de companhia;

14h00 – Cuidados com cães;

15h00 – Comportamento e treino básico de cachorros;

16h00 e 17h00 – Projeto Tartarugas Marinhas.

18 de outubro – Mesa-redonda e actividades para famílias:

11h00 – “O papel do Médico Veterinário na Comunidade”.