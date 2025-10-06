Jorge Carvalho quer reforçar aposta no bem-estar animal no Funchal

Jorge Carvalho, candidato à Câmara Municipal do Funchal (CMF) pela coligação PSD/CDS Funchal Sempre Melhor, visitou esta segunda-feira a Unidade de Bem-Estar Animal, inaugurada em 2022.

Durante a visita, o cabeça-de-lista destacou o "papel fundamental que esta unidade tem vindo a desempenhar junto da população e dos animais de companhia" e comprometeu-se a reforçar aposta no bem-estar animal no Funchal.

“O nosso compromisso é o de continuar a apoiar todos os funchalenses que optam por ter um animal de companhia, assegurando que o fazem com todas as condições — desde o registo e vacinação, à esterilização e ao acompanhamento veterinário — para que estes animais possam viver de forma saudável e com dignidade”, frisou Jorge Carvalho citado em comunicado de imprensa.

A mesma nota recorda que a Unidade de Bem-Estar Animal, hoje visitada pela candidatura, realiza "uma vasta gama de acções, incluindo vistorias domiciliárias, campanhas de vacinação e registo, esterilização, adopção responsável, acções de sensibilização e a gestão do canil municipal", tendo sido reconhecida, em 2024, como autoridade sanitária veterinária da área geográfica do Município do Funchal.

"Só no último ano, a unidade realizou 1.167 esterilizações, duas campanhas anuais de vacinação gratuita em todas as freguesias, e promoveu inúmeras acções de sensibilização nas escolas, além de campanhas de adopção de cães e gatos", destaca a candidatura.

Associado a este serviço há o Canil Municipal do Funchal, licenciado como Centro de Recolha Oficial pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária. Em relação a este Centro – canil municipal –, Jorge Carvalho destacou que este “representa um compromisso firme com o bem-estar animal, com a saúde pública, e com sensibilização da nossa comunidade para o combate ao abandono e para a convivência harmoniosa entre as pessoas e os animais”.

O candidato prometeu ainda dar continuidade ao concurso para a admissão de um segundo médico veterinário, uma vez que considera este reforço é "essencial para dar continuidade ao trabalho realizado".

“É fundamental fortalecer esta equipa para que possamos manter e ampliar o excelente trabalho que tem sido desenvolvido. O bem-estar animal é uma causa que queremos continuar a afirmar no Funchal, porque cuidar dos animais é também cuidar da nossa comunidade”, concluiu.