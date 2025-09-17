Dançando com a Diferença promove 'Ciclo da (In)Visibilidade' no MUDAS

De 15 a 18 de Outubro, a companhia de dança inclusiva profissional Dançando com a Diferença vai dinamizar o evento 'Ciclo da (In)Visibilidade', no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

A proposta passa por reflectir sobre diferentes subjectividades na criação artística contemporânea e "amplificar vozes frequentemente silenciadas no panorama da criação artística contemporânea".

“Corpos dissidentes”, “politizados”, “em transgressão”, “performativos”, “poéticos”, “marginais” e, sobretudo, que “narram” marcarão presença neste ciclo Dançando com a Diferença

Para Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a Diferença, este evento “propõe uma imersão colectiva para desafiar as percepções do que é um corpo 'visível' na nossa sociedade".

“Queremos criar um espaço onde a diferença não só é mostrada, mas é também a força motriz para uma nova narrativa, potenciando a emergência de novas subjetividades na arte. Queremos envolver a comunidade neste debate, numa altura, em que politicamente é necessário exercermos a liberdade”, salienta.

Quanto ao programa - a ser anunciado em breve - refira-se que o mesmo contará com a participação de "um leque diversificado de convidados" regionais, nacionais e internacionais, promovendo um "diálogo transdisciplinar" através de performances, palestras, debates e outras manifestações artísticas.

Com esta iniciativa, a Dançando com a Diferença reafirma o seu compromisso com a diversidade e consolida o seu papel como uma estrutura artística de referência e de elevado interesse público Dançando com a Diferença

A entrada é gratuita, com emissão de certificado de participação mediante solicitação.

A Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pelo Governo da República Portuguesa / Direção-Geral das Artes (2023-2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.